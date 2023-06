Detenuto evaso fermato a Roma: era scappato domenica dal carcere di Latina

di Redazione web

Gli agenti del commissariato Viminale assieme agli agenti della Penitenziaria hanno fermato un detenuto egiziano evaso domenica dal carcere di Latina. Il 22 enne è stato individuato questo pomeriggio nella zona di Termini. Gli agenti lo hanno seguito nella stazione della metropolitana dove è stato bloccato.

Abouelela Dahy Ehab Mahrous, egiziano - e non tunisino come detto in precedenza - di 22 anni era evaso la scorsa domenica pomeriggio dalla Casa Circondariale di via Aspromonte, a Latina. «È un'ottima notizia e i nostri complimenti vanno al personale dell'articolazione laziale del Nucleo Investigativo Centrale del Corpo di Polizia Penitenziaria che, in collaborazione con le altre forze di Polizia, si era immediatamente posto sulle tracce del fuggiasco - commenta Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria- Ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria e dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti che svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici».

