Denise Pipitone , Olesya Rostova pubblica una sua foto da bambina. Utenti increduli: «È identica a Denise». Domani in onda sulla tv russa la puntata del programma "Lasciali parlare", durante la quale dovrebbe intervenire Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio.

Leggi anche > Denise Pipitone, lo scoop di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Ecco il vero nome di Olesya Rostova...»

Leggi anche > Denise Pipitone, Olesya assomiglia a Piera Maggio? Abbiamo invecchiato la sua foto: ecco com'è venuta

Domani, dovrebbe essere comunicato il risultato della comparazione dei gruppi sanguigni di Denise Pipitone e Olesya Rostova. Nel caso dovessero coincidere, si passerebbe poi alla verifica del Dna. Al momento l'unica certezza è la somiglianza notevole tra la ventenne russa e la mamma della bimba scomarsa nel nulla all'età di quattro anni. Ma c'è un nuovo elemento. La ventenne russa ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto che la ritrae bambina.

Nell'immagine, Olesya - oggi bionda - ha i capelli scuri e in tanti utenti notano una grande somiglianza con Denise Pipitone. «Sono identiche», scrivono alcuni follower. E ancora: «Sembra davvero Denise». In tanti sperano: «Speriamo in un miracolo per mamma Piera Maggio». Domani il primo risultato sul gruppo sanguigno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA