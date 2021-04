Denise Pipitone, Olesya assomiglia a Piera Maggio? Abbiamo invecchiato la sua foto: ecco com'è venuta

Denise Pipitone , Olesya Rostova assomiglia a Piera Maggio? Abbiamo invecchiato la sua foto: ecco com'è diventata. Domani in onda sulla tv russa la puntata del programma "Lasciali parlare", durante la quale dovrebbe intervenire Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio.

Leggi anche > Denise Pipitone, giallo sull'annuncio dei risultati del test di Olesya: ma è arrivato un primo verdetto

Leggi anche > Denise Pipitone, il confronto con Olesya Rostova: «Noi abbiamo il Dna». La rivelazione da Barbara D'Urso

Nella puntata in onda domani dovrebbe essere comunicato il risultato della comparazione dei gruppi sanguigni di Denise Pipitone e Olesya Rostova. Nel caso dovessero coincidere, si passerebbe poi alla verifica del Dna. Al momento l'unica certezza è la somiglianza notevole tra la ventenne russa e la mamma della bimba scomarsa nel nulla all'età di quattro anni. Per questa ragione, abbiamo "invecchiato" una foto di Olesya e l'abbiamo messa a confronto con uno scatto di Piera Maggio. La somiglianza è ancora più evidente.

Oggi in diretta a Pomeriggio 5, il consulente giudiziario Salvatore Musìo ha messo a confronto i padiglioni auricolari di Denise e Olesya: «I padiglioni auricolari danno molti dettagli. In questo caso, la morfologia è decisamente diversa. Anche il padiglione auricolare sinistro differisce dal punto di vista della forma». Domani, in diretta, i risultati sulla comparazione dei gruppi sanguigni. E in tanti sperano nel miracolo per mamma Piera Maggio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA