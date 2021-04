Denise Pipitone, questa sera risultati del test del DNA: ecco a che ora si potrà seguire la diretta del programma russo

Questa sera si potrebbe sapere la verità sulla storia della piccola Denise Pipitone. Il programma “Lasciali Parlare”, il programma sul Primo Canale russo manderà in onda i primi risultati del test del DNA effettuati su Olesya Rostova e quelli delle presunte madri della 20enne che ha dichiarato di essere stata rapita da bambina, poi portata in un campo rom e infine in un orfanotrofio. Sarà possibile seguire anche la trasmissione dall'Italia.

Le modalità del programma hanno fatto molto discutere l'Italia e nello specifico la mamma di Denise, Piera Maggio e il suo legale, che dovrebbe anche intervenire nel corso della trasmissione collegato dall'Italia. La tv russa non ha voluto dare alcuna anticipazione dei risultati a nessuna delle famiglie coinvolte, creando di fatto un vero e proprio circo mediatico.

Resta quindi la suspance fino alla messa in onda, già posticipata da ieri a questa sera. Il verdetto del primo step sull'identificazione di Denise avverrà intorno alle 19.45 locali, vale a dire alle 18.45 italiane. Sarà possibile, seguire la trasmissione sulla piattaforma streaming del primo canale, anche se ovviamente sarà trasmesso in russo.

