Incendio in casa per una sigaretta: Davide muore carbonizzato a 32 anni

Un uomo di 32 anni, Davide Dignatici, è morto nell'appartamento al sesto piano di via Toscanini, a Modena, dove viveva da solo. E' successo intorno all'1.40 della notte scorsa. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Le fiamme sarebbero divampate, verosimilmente, da una sigaretta lasciata accesa.

Salvo un neonato di due mesi

Come racconta il Corriere della Sera nella sezione bolognese, la vicenda, avvenuta in via Toscanini al civico 295, è ancora tutta da chiarire: il ragazzo abitava da solo e ad allertare i vigili del fuoco è stata una persona che abita al piano superiore che si è accorta del fumo nelle scale proveniente dall'appartamento.



Per il 32enne non c'è stato niente da fare: «Abbiamo sentito che tossiva e chiedeva aiuto», ha detto l'inquilino che ha chiamato i soccorsi. Nella palazzina è stato messo in salvo un neonato di due mesi, figlio di una coppia portata in ospedale per accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 15:51

