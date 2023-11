Trovato morto in casa dissanguato per una ferita al collo, il coinquilino era nell'abitazione: si indaga per omicidio L'uomo è stato trovato riverso sul pavimento vicino a una porta a vetri in frantumi







di Redazione web Sarebbe omicidio l'ipotesi di reato nel fascicolo che la procura di Piacenza ha aperto dopo la morte di un uomo di 57 anni di Foggia, che nella serata di ieri è stato trovato morto dissanguato in un'abitazione a Niviano, in provincia di Piacenza. I carabinieri della stazione di Rivergaro, intervenuti dopo che il 118 ne ha constato la morte per una profonda ferita al collo, stanno ascoltando in queste ore i due coinquilini della vittima. L'uomo, operaio pugliese, è stato trovato riverso sul pavimento vicino a una porta a vetri in frantumi. In casa con lui uno dei due amici, che pare però in quel momento fosse ubriaco. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA