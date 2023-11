Trovato morto in casa dell'amico 50enne ad Arce, giallo sulla morte del 19enne Lorenzo Germani: l'autopsia non chiarisce

di Tommaso Cometti

Giallo sulla morte di Lorenzo Germani, il ragazzo di 19 anni trovato senza vita la scorsa settimana a casa di un amico cinquantatreenne in via Borgo Murata, nella periferia sud di Arce. È stata effettuata nel pomeriggio all'ospedale Santa Scolastica di Cassino l'esame autoptico sulla salma. A rinvenire il corpo senza vita di Germani era stato un amico, più grande di lui, che da qualche tempo lo ospitava nella sua abitazione, in una zona alla periferia del comune ciociaro.

L'indagine

Il sostituto procuratore, aprendo un fascicolo senza un'ipotesi di reato e contro ignoti, aveva incaricato il medico di svolgere l'autopsia sul cadavere del giovane, volontario nel servizio civile del comune di Arce.

L'autopsia

Il consulente, stando alle indiscrezioni, non ha individuato cause macroscopiche che possano avere provocato l'improvvisa morte nel sonno del giovane. Non ci sono tracce di infarto né di ictus. Per questa ragione il medico legale ha effettuato specifici prelievi che saranno oggetto di ulteriori esami istologici e di laboratorio. Il magistrato titolare delle indagini ha concesso trenta giorni di tempo al dottore per consegnargli la relazione medico legale.

