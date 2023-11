Incidente in Sardegna, morto un ragazzo: Cristian aveva 20 anni, stava andando al lavoro in un bar

di Redazione web

Un giovane barista di vent'anni, Cristian Medda, di Serramanna, è morto la scorsa notte in un incidente stradale in Sardegna sulla strada provinciale 58 al chilometro 3, all'altezza di Sanluri, nel Medio Campidano (provincia del Sud Sardegna). Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava da solo, una Renault Clio, è finita fuori strada senza coinvolgere altri mezzi.

Tragico incidente sulla Statale, un'auto si schianta contro un albero: morta professoressa

Auto sfonda il guardrail e finisce nella scarpata: attimi di terrore per i due ventenni a bordo

Cristian Medda morto a vent'anni

Il giovane rientrava a casa da una serata di lavoro e, quasi sicuramente a causa della scivolosità della strada dovuta alle recenti piogge, ha perso il controllo del mezzo che è andato ad impattare contro un ponticello, terminando la corsa contro un albero. Il 20enne è morto sul colpo a causa del violento schianto. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Lunamatrona, insieme ai colleghi di Nuraminis e di Sanluri, col successivo intervento di vigili del fuoco e un'ambulanza medicalizzata del 118. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto poco dopo le 3.

Forse colpo di sonno

In soli due mesi e 11 giorni sono 28 i morti sulle strade sarde in questo tragico fine anno. L'ultima vittima è proprio Cristian che è morto questa notte, forse a causa di un colpo di sonno. Dopo la maturità, aveva deciso di iscriversi in Giurisprudenza, ma per mantenersi lavorava in un bar-pub nella vicina Sanluri.



Il comune di Serramanna probabilmente proclamerà il lutto cittadino per lunedì, quando si svolgeranno i funerali del giovane nella chiesa di Sant'Ignazio. «Un brutto risveglio per una comunità che è sconvolta», come dice all'ANSA il sindaco della cittadina Gabriele Littera. «Perdiamo un concittadino e quando, come in questo caso, si tratta di un giovane la cosa ci rattrista ancora di più.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA