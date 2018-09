David Puente ancora sotto attacco. Nuovo tentativo di diffamazione in rete contro il debunker

David Puente: «Minacce? Continuerò a svelare le fake news. Chi non ha paura è folle» David Puente, il debunker che svela le fake news presenti in rete, è nuovamente sotto attacco. È in queste ore oggetto di un nuovo attacco diffamatorio.

Mentana annuncia la mia presenza nel suo giornale ed ecco che arrivano i diffamatori (denunciati). Ora mi danno dell'ebreo come se fosse un insulto, ma evidenziano solo la loro mente disagiata. pic.twitter.com/vv7QuKpXgp — David Puente (@DavidPuente) 8 settembre 2018

Proprio nel giorno in cui Enrico Mentana ha annunciato su Instagram che Puente sarà uno dei giornalisti della nuova redazione del direttore del Tg di La7, su Twitter sono comparsi alcuni account fake che hanno iniziato a postare false immagini di alcuni siti di informazione in cui si diceva che il cacciatore di bufale era stato accusato di Pedofilia

Lo stesso Puente su Twitter sta smascherando questo nuova aggressione che tende a diffamarlo. Puente sta mettendo in evidenza come gli account che su Twitter stanno tentando di viralizzare queste false pagine di alcuni siti siano stati creati in queste ore