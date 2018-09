David Puente: Lotto per la verità, ma c'è da aver paura

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è un debunker. In parole povere è specializzato nello scovare e smentire le bufale su Internet, insomma smaschera le fake news. Nella vita di tutti i giorni è un programmatore e consulente. Quest'estate ne è anche stato vittima in prima persona.«Sono stato minacciato e diffamato: hanno fatto girare un articolo che sosteneva che fossi stato arrestato con l'accusa di pedofilia. Sono stufo di lasciar perdere, soprattutto voglio ricordare che internet non è un far west. Le leggi valgono anche online, se mi minacci di morte o mi diffami ne devi pagare le conseguenze».«Da un po' di tempo, però inizialmente erano sempre dei leoni da tastiera, cose di cui non tener conto. Da dicembre qualcosa è cambiato: ne ho ricevute parecchie da svariati account. Usavano la stessa metodologia. Prima commentavano in maniera minacciosa, poi cancellavano tutto aggiungendo in quello successivo “ricordati cosa ti ho scritto”. Questa cosa ripetitiva mi ha insospettito e ho cercato di capire chi fossero queste persone. Ho notato che parlavano pubblicamente con una persona in particolare che già ce l'aveva con me e chiedevano addirittura il mio indirizzo di casa. E questa persona lo forniva tranquillamente».«L'ho denunciato per questo e per istigazione. E' un mio vecchio nemico. Ma ero spaventato, mi sono sentito insicuro».«Lui ha diffamato una persona che è morta, e di cui io ho preso le difese. Ma i suoi follower gli vanno dietro. Ad un certo punto, sentendomi in pericolo, avevo iniziato a non annunciare più le mie partecipazioni ad incontri pubblici o a tavole rotonde. Poi le minacce sono tornate ad aumentare dopo aver dimostrato che l'account di Lara Pedroni era un fake».«E' un account che per un anno – usando foto modificate di una modella inglese – cercava di attirare utenti, partecipava a discussioni di gruppo pro putin Lega e M5S, e ha iniziato a diffondere fake news su Saviano in primo luogo, ma poi anche sulla Boldrini. Quella di Saviano è stata quella che ha fatto più rumore. Da quel momento sono arrivate messaggi molto violenti e minacciosi “Non mi importa cosa mi accadrà, ma ti farò fare una brutta fine”».«Certo, non è stato bello leggere queste cose. Non importa chi sia, nessuno si deve permettere di farlo. Poi ho anche denunciato per diffamazione».«Mi sono accorto che su twitter alcuni account finti hanno iniziato a pubblicare foto di Burioni per screditarlo. Ho denunciato pubblicamente che era in corso un attacco organizzato contro di lui. A quel punto mi hanno fatto quello scherzetto dell'Ansa, creando una falsa una pagina del sito dell'agenzia in cui venivo accusato di atti osceni davanti a bambini».«Possono essere anche semplici persone, dall'utente che non gradisce che io smentisca le cose in cui crede, fino al bufalaro di professione. E' normale che esistano persone a cui la mia opera non piaccia. Sono personaggi diversi, ma non ho trovato collegamenti ideologici o di tema».«Era preoccupata fino a quando non ho denunciato e la polizia non mi è venuta incontro. Hanno fatto anche un post per me su facebook, hanno segnalato la bufala della pedofilia ai miei danni».«Sono nato a Merida, Venezuela. Mia madre, italiana del Friuli, era andata a vivere in Venezuela con i nonni e i suoi fratelli. Mio padre è del Perù, si son conosciuti all'Università. Vivo in Italia dal 1990, sono nato nel 1982, ero piccolo ma abbastanza grande da capire cosa succedeva. Imparare l'italiano non era un problema, già in Venezuela lo sentivamo parlare a casa, insieme al friulano».«Si, dal 2007 al 2011. Mi occupavo della comunicazione online e del blog di Antonio di Pietro, poi mi sono licenziato».«Volevo cambiare vita».«Assolutamente si. Non voglio darla vinta a nessuno, e soprattutto credo in quello che faccio».«Anni fa notai una deriva, un diluvio di fake news. Per senso civico aiutai chi ci cadeva, lo faccio per questo, per arginare un fenomeno ed educare».«Chi non ha paura è un folle».