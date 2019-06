Danneggia le auto con una stampella e manda tre vigili urbani all’ospedale

L’allarme al 118 e al centralino della Polizia locale è stato lanciato da un cittadino per un presunto investimento in via Matas ad Ancona, dove c’era un uomo a terra. Si lamentava, si dimenava come se fosse stato appena centrato da un’auto. Quando la pattuglia è arrivata sul posto per rilevare la segnalazione, poco prima delle 19 di ieri, ha trovato tutt’altra scena.



C’era sì un uomo, ma non era dolorante sull’asfalto. Piuttosto era intento a danneggiare le vetture in sosta con una stampella. Una dopo l’altra, ammaccatura dopo ammaccatura. Almeno tre i veicoli che sono finti sotto i colpi del sostegno ortopedico, utilizzato come arma. Sorpresi dalla situazione, gli agenti agli ordini del comandante Liliana Rovaldi hanno provato ad avvicinarsi per identificare il danneggiatore. Non ci sono riusciti. Appena hanno chiesto le generalità, l’uomo – 45 anni – si è scagliato contro i due agenti che aveva davanti, aggredendoli ferocemente.



Immediatamente, è stato chiesto l’ausilio di altri colleghi. È arrivata anche un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. Ha provato a prendere in mano la situazione un ufficiale della Municipale intervenuto in un secondo momento. Anche lui è finito in mezzo alla collera e alla violenza del 45enne. Alla fine, l’uomo con la stampella al seguito è stato bloccato e caricato sull’ambulanza. Ci è rimasto pochi secondi. Da quanto è stato possibile apprendere, infatti, sarebbe riuscito a scappare dal mezzo per cercare di allontanarsi. A bloccarlo è stato l’ufficiale. L’ha placcato e portato nell’auto di servizio per condurlo al comando di via dell’Industria con l’obiettivo di farlo calmare e prendere finalmente le sue generalità. Ma anche alle Palombare il 45enne avrebbe continuato lo show, tra urla e ulteriori tentativi di violenza. Al comando sono anche arrivate due Volanti della questura in ausilio degli agenti della Municipale. È stata chiamata un’altra ambulanza. E questa volta è filato tutto liscio. Il 45enne, che non risulta essere residente nel capoluogo ma già noto alle forze di polizia, è stato trasferito al pronto soccorso di Torrette a causa delle pericolosità sociale mostrata. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato dall’uso della stampella e per lesioni a pubblico ufficiale. In tre sono finiti al pronto soccorso: due hanno riportato una prognosi di tre giorni, un agente potrà invece tornare al lavoro tra una settimana. Sabato 1 Giugno 2019, 04:05

