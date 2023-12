Danilo Coppola arrestato a Dubai. Chi è l'immobiliarista romano protagonista dei “furbetti del quartierino” condannato a 7 anni di carcere

di Daniele Molteni

Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai. La notizia la riporta il Corriere.it. L’immobiliarista romano 56enne diventato famoso con le scalate di Antonveneta e Banca Nazionale del Lavoro insieme a Ricucci e Statuto è a processo per tentata estorsione ai danni di Prelios a Milano. Deve anche scontare una condanna definitiva a 7 anni di reclusione per il crac del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria. La procura di Milano aveva emanato nei suoi confronti il mandato di arresto europeo.

E' stato latitante in Svizzera

Coppola, è stato latitante in Svizzera, dove lo scorso ottobre è stato anche ricoverato in terapia intensiva per un arresto cardiaco. Il verdetto dalla Corte di Appello di Milano il 17 luglio 2020 era stato annullato con rinvio solo limitatamente alla rideterminazione della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La società di Parco Vittoria, protagonista del crak, doveva occuparsi del rilancio di una zona di Milano.

Condannato a sette anni per bancarotta

Per Coppola, che deve scontare sette anni per tre bancarotte di società appartenenti alla sua galassia, il gip Chiara Valori ha disposto il sequestro preventivo del profilo Instagram in relazione all’accusa di diffamazione sostenuta contro di lui dal Banco Bpm.

Chi è Danilo Coppola

Classe 1967, figlio di famiglia siciliana ma romano d'adozione della contrada Finocchio, a 28 anni prese le redini dell’azienda di costruzioni del padre e ampliò il suo business fino a possedere oltre 2 mila immobili. Coppola, insieme a Stefano Ricucci e altri immobiliaristi rampanti noti alle cronache come «furbetti del quartierino», all'inizio degli anni Duemila tentò di scalare il salotto buono della finanza rilevando quote in Mediobanca con la regia del numero uno della Popolare di Lodi, Gianpiero Fiorani. Si arrivò allo scandalo Bancopoli (con accuse di insider trading e aggiotaggio), ma Coppola, dopo 8 anni di processo e 104 giorni di isolamento in carcere nel 2007, fu assolto da ogni accusa. Poi si gettò nella sfida milanese di Porta Vittoria che lo portò alla condanna.

