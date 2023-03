Strage di Cutro, trovato il corpo di un bambino sulla spiaggia: è la 69esima vittima del naufragio

di Redazione web

A distanza di sei giorni il mare ha restituito il corpo di un bambino che faceva parte del gruppo di migranti partiti dalla Turchia e naufragati al largo di Crotone domenica scorsa. Il cadavere del piccolo è stato ritrovato dai vigili del fuoco sulla spiaggia di Steccato di Cutro: si tratta del quindicesimo minore trovato morto, mentre sono 69 le vittime accertate della tragedia.

Le salme da espatriare

Saranno avviate a breve le procedure per l'espatrio di alcune delle salme con la presentazione delle istanze da parte dei familiari delle vittime al Comune di Cutro. Al momento delle 69 salme sono 56 quelle riconosciute dai parenti.

I dispersi

Sono tra 27 e 47 le persone ancora disperse del naufragio avvenuto domenica a Steccato di Cutro. È quanto emerso nell'ultima riunione del Centro coordinamento soccorsi aperta in Prefettura a Crotone sulla base delle stime delle forze dell'ordine. Le ricerche, coordinate dalla Direzione marittima di Reggio Calabria, proseguiranno ad oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale a terra di Guardia costiera, Questura, carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Protezione civile. Le condizioni meteo, in peggioramento, potrebbero rendere difficoltose le ricerche.

