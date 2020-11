Maltempo a Crotone, continua l'allerta meteo: «Restate a casa». Traffico interrotto sulla statale 106

Più di 100 vigili del fuoco sono al lavoro con squadre fluviali, sezioni operative e mezzi anfibi nella zona dell'Alto Jonio, tra Crotone e Cosenza, per il maltempo che da venerdì notte ha causato allagamenti e danni d'acqua in diversi comuni delle due province. Centoquarantaa gli interventi effettuati a Crotone, 60 a Cosenza, in particolare nei comuni di Corigliano, Rossano e Schiavonea: 40 persone sono state evacuate con i gommoni delle squadre fluviali per gli allagamenti sul lungomare di Schiavonea.

«Permane l'allerta per tutta la giornata. Restare a casa». Lo comunica via Facebook l'ufficio stampa del Comune di Crotone, che aggiunge: «Gli uomini del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, del Comando Polizia Locale, della Protezione Civile Regionale, delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, hanno presidiato il territorio per tutta la notte e continueranno a farlo nel corso della giornata. Massima prudenza e collaborazione».

Continua a piovere a Crotone, anche se meno intensamente rispetto a ieri. La situazione, comunque, si mantiene critica, tanto che é stato interrotto il traffico sulla statale 106 jonica all'altezza del ponte sul fiume Neto. La decisione é stata presa perché il ponte non dà garanzie di stabilità. Disagi per il traffico, deviato sulla viabilità locale. Tutte le forze dell'ordine, insieme alla Protezione civile, sono impegnate per la gestione della situazione.

La #Volpe314 del #ROAN Vibo Valentia a seguito del #nubifragio abbattutosi su #Crotone ha #soccorso una donna intrappolata nella propria auto sommersa dalle acque. Uno dei Finanzieri a bordo dell’elicottero gettandosi in acqua è riuscito a salvarla. #NoiConVoi#Crotone#Volpe314 pic.twitter.com/yGVePuyWZm — Guardia di Finanza (@GDF) November 21, 2020

