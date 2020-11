Allerta meteo di livello rosso in Calabria, in particolare sul versante ionico. Nubifragio nel crotonese mentre un video che circola sui social network mostra una voragine che si è aperta a Isola Capo Rizzuto, sempre come conseguenza del maltempo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Novembre 2020, 14:26

