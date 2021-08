Covid, "Vaccinatevi" e uno smile sul retro della divisa: l'appello di un'infermiera di Cagliari

Con la scritta "Vaccinatevi" e uno smile disegnati sul dorso della divisa anti - Covid. Così, un'infermiera del reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari fa il suo appello a vaccinarsi. Un'immagine e un messaggio positivo rilanciati sui social da un suo collega infermiere e capogruppo del Pd in Consiglio Comunale a Cagliari, Fabrizio Marcello.

Leggi anche - Green pass obbligatorio da venerdì: «Da settembre anche per aerei e treni». Verso l'obbligo per i docenti

«Lo può solo scrivere la nostra collega della rianimazione, lo fa perché le parole, ormai per molti sono diventate vane. Lo fa lanciando l'ennesimo appello, perché i suoi occhi vedono cosa sta succedendo. Purtroppo per la quarta volta si dovrà bardare da palombara, molto probabilmente non farà ferie, non aggiungo il suo stato d'animo» scrive su Facebook il collega Marcello.

La battaglia per sconfiggere il coronavirus è ancora lunga: in Sardegna salgono sempre più i ricoveri, soprattutto nelle terapie intensive che hanno toccato la soglia critica del 10%, con un boom di ingressi tra i non vaccinati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA