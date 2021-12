Covid, i medici non possono rifiutare il vaccino. Consiglio di Stato dice no al ricorso di un no-vax

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso: «I medici non posso rifiutare il vaccino». Il personale sanitario «per legge e ancor prima per il 'giuramento di Ippocrate' è tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell'esercizio della attività professionale entri in diretto contatto».

Questo è uno dei passaggi fondamentali del decreto con il quale il Consiglio di stato ha respinto il ricorso di un medico abruzzese contro la sospensione avvenuta a seguito del suo rifiuto di vaccinarsi. Rifiuto che l'uomo ha motivato «sulla base di dubbi scientifici certo non dimostrati».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 13:26

