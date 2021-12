Covid, la Basilicata unica regione con terapie intensive vuote

Covid, la Basilicata si conferma l'unica regione d'Italia con zero posti occupati in terapia intensiva.

Sono invece 38 le persone ricoverate negli ospedali lucani (17 nell'ospedale San Carlo di Potenza e 21 nel Madonna delle Grazie di Matera). I posti covid occupati in area non critica rappresentano - secondo quanto riportato dal sito dell'Agenas - l'11% di quelli disponibili, quindi un dato comunque molto lontano dalla soglia d'allerta del 40%. Dal bollettino diffuso dalla task force ieri pomeriggio, è emerso anche che il numero dei lucani attualmente positivi è salito a 1.998.

Covid, in Basilicata 168 positivi nelle ultime 24 ore

Su 1.614 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata, 168 sono risultati positivi al Covid-19: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate altre 43 guarigioni di persone residenti in regione. Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 42 (quattro in più di ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva. Ieri sono state effettuate 4.619 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 443.135 (80,1%), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 410.794 (74,2%). Hanno ricevuto la terza dose 129.714 persone (23,4%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 14:12

