Covid, da mercoledì in Emilia Romagna basterà un tampone rapido fai da te per uscire dall'isolamento

In Emilia Romagna basterà un tampone rapido fai da te negativo al Covid per uscire dall'isolamento, così come un test positivo fatto in autonomia può fare iniziare la quarantena. Le nuove regole partiranno mercoledì 19 gennaio grazie alla piattaforma di autotesting al coronavirus.

Il sistema, per il quale nei giorni scorsi è stata aggiornata anche la piattaforma del fascicolo sanitario elettronico, permetterà inizialmente alle persone vaccinate, con almeno due dosi, di certificare la propria positività al coronavirus e cominciare l'isolamento con un test antigenico rapido eseguito in autonomia e a domicilio, registrando i risultati dell'autotest su un portale ad hoc. Nei giorni successivi la piattaforma di autotest sarà estesa anche all'autocertificazione della guarigione e quindi sarà valida per la fine dell'isolamento. Quest'ultima possibilità sarà riservata ai vaccinati con la dose 'booster'.

Nell'annunciare questa iniziativa, nei giorni scorsi, l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini l'ha definita «un'alleanza fra cittadini e sanità pubblica per ridurre la circolazione del virus da subito e per alleggerire la sanità pubblica, permettendole di concentrarsi sulle vaccinazioni».

