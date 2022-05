Covid, D'Amato: «In autunno vaccino aggiornato e richiamo generalizzato»

La pandemia da Coronavirus non è ancora terminata. E a spaventare maggiormente gli esperti è una possibile ricaduta in autunno. Per questo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio d'Amato, spinge per far sì che l'Italia arrivi preparata con un vaccino aggiornato sulle nuovi varianti e un nuovo richiamo generalizzato.

«Dobbiamo accelerare con la quarta dose agli over 80, che non va ritardata perché fatta adesso può mettere in sicurezza fino all'autunno, quando attendiamo i vaccini aggiornati e ciò che verrà deciso rispetto ad un richiamo che penso debba essere generalizzo», ha dichiarato D'Amato, a Roma a margine della presentazione della campagna sullo screening dei tumori in collaborazione con le farmacie.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 17:21

