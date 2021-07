Covid, il bollettino di oggi lunedì 26 luglio: 3.117 nuovi contagi e 22 vittime. Aumenta il tasso di positività

Covid Italia, il bollettino di oggi lunedì 26 luglio 2021: sono 3.117 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.743. Sono invece 22 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7.

Green Pass, Lamorgese: «Manifestazioni non autorizzate, vaccinarsi significa dare sicurezza. Nessuna dittatura sanitaria»

Sono 88.247 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 176.653. Il tasso di positività è del 3,5%, ancora in aumento rispetto al 2,7% di ieri.

SCARICA IL BOLLETTINO IN PDF DI OGGI

Vaccini in Italia

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 346.974 dosi di vaccini anti-Covid. Gli over 12 immunizzati hanno raggiunto il 55,8% del totale, mentre quelli che hanno ricevuto almeno una dose salgono al 69,3%. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 528mila dosi al giorno (123mila prime + 405mila seconde): a questo ritmo l'obiettivo del governo (l'80% della popolazione vaccinabile che ha ricevuto almeno una dose, ndr) sarà raggiunto tra un mese e 17 giorni (l'11 settembre).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA