Covid, verso l'addio all'isolamento per i positivi (ma solo se asintomatici). Sileri: «Ecco da quando»

Anche l'Italia potrebbe presto dire addio, come il Regno Unito, all'obbligo di isolamento per i positivi al Covid, ma solo agli asintomatici. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che rispondendo a una domanda sulle misure prese oltre Manica dal premier Boris Johnson, durante la puntata di oggi di Timeline su SkyTg24, ha detto: «Io credo che anche noi, come il Regno Unito, arriveremo alla revoca dell'obbligo di isolamento dei positivi, ma inizialmente solo di quelli asintomatici».

«Credo che per gli asintomatici - ha spiegato Sileri - ci si arriverà quando sarà dimostrata la sicurezza e gli ospedali saranno molto più vuoti di adesso, già lentamente si stanno svuotando le terapie intensive. Si farà per gradi, prima rendi liberi gli asintomatici, poi i paucisintomatici. etc». Secondo Sileri, è prematuro parlare della revoca del Green pass base per i negozi dopo la fine dello stato emergenza, possibile il 31 marzo. «Sicuramente, tolto lo stato di emergenza - ha osservato - andrà fatta una revisione del Green pass che sarà discussa a marzo». «È prematuro parlare oggi di rimuovere completamente il Green pass prima della fine dello stato di emergenza», ha aggiunto.

Per Sileri invece si può discutere di altre misure per togliere altre restrizioni nel breve, come le mascherine al chiuso, ma prima, ha notato, «penserei a rendere liberi i positivi asintomatici, che però dovrebbero mantenere la mascherina». Inoltre secondo Sileri «si può comunque discutere di mascherina al chiuso, ma - ha detto - credo che prima ci siano da sistemare le regole della scuola, rendere la vita dei cittadini più semplice. Altro esempio è rendere il Green pass illimitato anche a coloro che hanno un'infezione e poi hanno avuto due dosi di vaccino, quando oggi ha un Green pass illimitato chi ha fatto due dosi e poi si è fatta la malattia. Vogliamo rendere i tre eventi simili in qualunque ordine nella sequenza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 21:00

