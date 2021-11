Vaccino obbligatorio, Costa: «Per alcune categorie immunizzarsi è tassativo»

Vaccino obbligatorio per determinate categorie professionali, come gli insegnanti, e per fasce d'età. Un'ipotesi concreta al vaglio del Governo, come confermato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. «L'obbligo vaccinale per alcune categorie non è assolutamente un tabù e siamo pronti a prenderlo in considerazione.



TROPPI NON VACCINATI

Non trovo giusto che i vaccinati debbano subire limitazioni a causa di una minoranza che non si è vaccinata. Ci sono ancora troppi non vaccinati tra gli over 50 e gli over 60, a contatto con il pubblico», ha spiegato ieri Costa.



IL GREEN PASS

Il sottosegretario ha anche parlato del green pass: «Con due milioni di vaccinati in più potremmo rivederlo. Non possiamo raggiungere l'immunità di gregge, perché anche un vaccinato può contrarre il virus anche se protetto dalle forme gravi della malattia. Vogliamo però raggiungere il 90% dei vaccinati, che ci permetterebbe di aprire una fase nuova, con una gestione endemica del Covid».



TERZA DOSE

E sulla terza dose, Costa spiega che «sarà fondamentale per fragili e over 60, ma contiamo di ampliare la platea anche agli over 50 entro la fine dell'anno».



CLUSTER A PADOVA Intanto, preoccupa un cluster nella zona termale in provincia di Padova. Sono 110 i nuovi casi accertati, la maggior parte legati al turismo alberghiero, ma il tracciamento ha coinvolto anche scuole e Rsa. Ci sono 51 classi sotto osservazione e altre 34 già finite in quarantena, con un vero e proprio focolaio in una casa di riposo di Conselve: 60 ospiti non autosufficienti e otto operatori sono positivi, ma solo uno di questi è ricoverato in ospedale.



SOS GERMANIA .L'ipotesi di lockdown per i non vaccinati, citata da Costa ma già realtà in Austria, potrebbe essere presa in considerazione anche dalla Germania in caso di un aumento della pressione ospedaliera. Il governo tedesco non lo ha escluso, dopo che ieri sono stati registrati 194 nuovi decessi in appena 24 ore.

