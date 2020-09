Coronavirus, quarantena da 14 a 10 giorni. Ecdc: «La riduzione impedisce la scoperta del 6% dei casi»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 22:11

La riduzione del periodo di quarantena da 14 a 10 giorni «comporterebbe». È quanto afferma ilin un documento, di cui l'ANSA è in possesso, di risposta ad una richiesta specifica avanzata dalla Germania. La percentuale del 6%, aggiunge l'Ecdc, è «in uno scenario in cui il livello di esposizione è alto (come la quarantena dei contatti stretti)».Lo scorso 27 agosto la Germania aveva posto un quesito specifico, chiedendo se le evidente scientifiche supportassero una riduzione della quarantena da 14 a dieci giorni. La risposta degli esperti dell'Ecdc è arrivata 5 giorni dopo, il 1 settembre «Sulla base delle evidenze descritte di seguito - si legge nel documento - l'Ecdc ritiene che non vi siano prove sufficienti per supportare una diminuzione del periodo di incubazione del Covid 19 da 14 a dieci giorni.L'Ecdc continua a monitorare e riesaminare le prove non appena sono disponibili per garantire aggiornamenti tempestivi nelle sue valutazioni». Allo stato delle conoscenze attuali, dice infatti il Centro europeo, una riduzione in questi termini determinerebbe appunto una perdita nel rilevamento dei casi quantificata attorno al 6%. La valutazione degli esperti, si legge ancora nel documento, si basa su cinque differenti studi che esaminano l'intervallo di tempo di incubazione del Covid 19 dopo l'esposizione all'infezione.