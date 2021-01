Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 12 gennaio: 616 morti e 14.242 nuovi positivi. Veneto choc: 166 decessi in un giorno

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 12 gennaio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.242 con 141.641 tamponi (ieri erano stati 12.532 con 91.656 tamponi). 616 i morti (ieri erano stati 448). Con 19.565 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 570.040, 5.939 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 3.953 unità.

Il tasso di positività è oggi del 10,05% (ieri era del 13,67%). Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 79.819. Dei 616 morti di oggi ben 166 vengono dal Veneto, 54 dalla Lombardia, 51 dall'Emilia Romagna, 44 dalla Campania, 42 da Piemonte, Puglia e Lazio e 40 dalla Sicilia. Le regioni più colpite oggi sono il Veneto con 2.134 nuovi casi, a seguire la Sicilia con 1.913, l'Emilia Romagna con 1.563, il Lazio a 1.381, la Puglia a 1.261 e la Lombardia a 1.146.

IL BOLLETTINO DI OGGI

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.303.26ì3, di cui 79.819 morti e 1.653.404 dimessi e guariti, 19.565 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 570.040, ieri erano 575.979, un calo di 5.939 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 28.124.690, di cui 141.641 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 91.656). Il totale delle persone testate è di 15.518.345.

Del totale dei positivi sono 543.692 quelli in isolamento domiciliare (-6.042), 23.712 ricoverati in altri reparti (+109) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.636 (-6) di cui 466 in Lombardia (+4), 359 in Veneto (+1), 326 nel Lazio (+5), 237 in Emilia Romagna (-1) e 209 in Sicilia (+1). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 196 (+28 rispetto a ieri): il dato peggiore è del Veneto (44), seguito da Lombardia (38), Sicilia e Puglia (22), Lazio (13) e Emilia Romagna (11).

