Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi venerdì 27 novembre: i dati alle 17. Calo di contagi in Toscana

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi venerdì 27 novembre: alle 17 su Leggo.it a questa pagina i dati del Ministero della Salute. Mentre il premier Conte e il Governo lavorano sul nuovo dpcm che dovrebbe regolamentare le feste natalizie, e su eventuali cambi di "colore" delle Regioni, dai bollettini regionali arrivano i primi numeri: in Veneto i nuovi casi sono 3.418, con 60 morti, con il Governatore Zaia che ha dichiarato di augurarsi che la sua regione resti gialla. In Toscana (dove ben 111 comuni su 273 non registrano contagi) i nuovi positivi sono 1.117, con 66 decessi. 490 i nuovi contagi nelle Marche, 243 in Basilicata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 15:06

