Regioni rosse, arancioni o gialle: da domenica si cambia. Mentre la curva dei contagi da Covid-19 in Italia comincia a scendere, le Regioni modificano il loro colore. Calabria, Lombardia e Piemonte da domenica 29 novembre passano da zona rossa ad arancione, mentre Liguria e Sicilia diventano zona gialla.

LA FIRMA

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma una nuova ordinanza cui si dispone l'area arancione per le regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per le regioni Liguria e Sicilia. L'ordinanza - riferisce una nota del ministero della Salute - sarà in vigore da domani domenica 29 novembre. Rinnovete le stesse misure per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Campania e Toscana resteranno «rosse» almeno fino al prossimo Dpcm atteso per il 4 dicembre, mentre Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia rimangono per il momento «arancioni».

COSA CAMBIA

Il cambiamento più grande nel passaggio da rosso ad arancione consiste nel venir meno del divieto di circolazione all'interno del proprio Comune. Sarà possibile spostarsi liberamente senza dover esibire l'autocertificazione, ma sempre nei confini del Comune dove si vive e rispettando le chiusure notturne, in vigore dalle 22 alle 5

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 08:57

