Coronavirus, l'appello di un ragazzo positivo su Facebook: «Fatevi il test se siete stati in queste discoteche»

Nuovo lockdown in vista? Il coordinatore del Cts: «Se i numeri crescono, sarà inevitabile»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Agosto 2020, 16:14

La movida continua a essere sotto accusa. Un ragazzo della provincia dirisultato positivo alha scelto la piattaforma social per comunicare l'esito del tampone dopo aver ricevuto tantissimi messaggi e ha lanciato un appello a chiunque sia entrato in contatto con lui esortandolo a fare il test e indicandoche ha frequentato. Da qui la decisione del sindaco della cittadina calabrese, Ernesto Alecci, di disporre la chiusura di tutti i locali della movida.«Ragazzi - ha scritto il giovane che è attualmente ricoverato nel- io capisco che voi possiate avere paura però cercate di capire le mie paure. Ho duemila messaggi e 700 chiamate perse. Ve lo scrivo qui in modo da raggiungere più persone possibile: chiunque sia stato a stretto contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia un tampone. Sì, sono positivo al Covid».Il primo cittadino ha emesso subito un'ordinanza e informato i cittadini: «In maniera precauzionale ho emesso l'ordinanza che chiude le attività di intrattenimento musicale di tutta la città, non solo dei due locali, ma di tutti quelli che lo fanno. Lo faccio a malincuore ma è obbligatorio in questo momento essere attenti e responsabili per evitare che il virus si possa diffondere. Non dobbiamo cadere nel panico ma non possiamo abbassare la guardia». Il sindaco ha anche chiesto l’elenco di chi ha frequentato i due locali, così da contattarli, e ha preteso che i dipendenti dei locali in servizio in quei giorni siano sottoposti al tampone.