Coronavirus, l'appello del ragazzo positivo in discoteca: "fatevi tutti il test"

Da marzo era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus . E’ stata una battaglia lunghissima quella di Gianluca M., 48 anni, originario dinelle Marche, che era in terapia intensiva.Una battaglia che, purtroppo, non è riuscito a vincere. Moscardelli, da molti anni si era trasferito per lavoro a Milano. Lascia la moglie Daniela ed un figlio piccolo.