Coronavirus, piano anti-fughe notturne per Pasqua: blindate autostrade e stazioni, il giallo delle ore 23

è il pianto anti-esodo pasquale messo a punto dal Viminale per scoraggiare gite e spostamenti a Pasqua e Pasquetta. Nel mirino soprattutto le seconde case al mare, laghi e montagna e, si legge nella circolare del ministero, "località a richiamo turistico" in tutto lo Stivale. I radar sono puntati anche sulle "fughe" notturne: secondo i dati molte persone si spostano dopo le 23, nella speranza che di notte i controlli siano allentati e sia così possibile raggiungere più facilmente i luoghi di villeggiature e seconde case.

C'è il "mistero" delle ore 23 definiti "movimenti strani" e che non passeranno inosservati, fanno sapere le forze dell'ordine. Con particolare attenzione alle ore notturne. "Troppa gente in giro, soprattutto nelle ore serali. Lascia perplessi poi che alle 23 ci sia lo stesso dato delle 19", ha segnalato recentemente il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Sarà una due giorni di superlavoro per le forze dell'ordine.



A Torino e Venezia, elicotteri della guardia di finanza pattuglieranno dall'alto strade provinciali e autostrade, mentre la città della Laguna utilizzerà motovedette e droni. Anche a Firenze droni, elicotteri e l'Esercito a presidiare il parco delle Cascine e i lungarni. In Sicilia, saranno predisposti posti di blocco anti-fuga. Anche Cortina sarà blindata: il sindaco Gianpietro Ghedina ha promesso che verranno controllate "tutte le targhe, in entrata e in uscita". In più ha chiesto ai suoi concittadini "di fotografare i trasgressori". In Val d'Aosta la Polstrada pattuglierà i caselli in uscita per le località turistiche più famose: già nello scorso weekend si sono registrati insoliti afflussi di auto nelle ore notturne per Gressoney e Courmayeur.



Controlli intensificati anche a Roma e Milano su mezzi privati e pubblici, ma anche all'interno dei palazzi, nelle piazze dello spaccio e nei parchi. Anche la Lombardia sarà una "sorvegliata speciale": aumenteranno i controlli su strade e le autostrade, nei parchi e nelle aree verdi in città e fuori per evitare i classici pic-nic pasquali. La Polfer sarà impegnata nelle stazioni, mentre la municipale sarà impiegata in controlli capillari per impedire riunioni di famiglia o di amici e in pattugliamenti nei quartieri delle case popolari per evitare occupazioni abusive.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 17:53

