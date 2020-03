Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 18:35

Gli era statoma in tutta rispostaUn cliente, in un supermercato dipresso il centro commerciale “Parco Levante” ha aggredito il commesso che lo invitava a rispettare le distanze di sicurezza vedendolo troppo vicino a un'altra persona.Secondo quanto riporta Il Tirreno il dipendente di 40 anni è stato ferito dall'uomo della fila e si è recato al pronto soccorso per farsi medicare sporgendo denuncia. A soccorrere l'uomo è stata la sicurezza presente al supermercato, gli addetti hanno notato la scena e vedendo il cliente sferrare il pugno in faccia al dipendente sono intervenuti allontanando l'aggressore e mettendo in sicurezza la vittima.