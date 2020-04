Coronavirus, Ciro muore a 33 anni: lascia la moglie e un figlio piccolo. «Un giorno voglio riabbracciarti...»

di Emiliana Costa

Ciro Musella, 33enne napoletano, è morto a causa del coronavirus. Il giovane, sposato e papà di un bimbo, viveva a Barra, nella periferia est di Napoli.La notizia si è diffusa nelle scorse ore e parenti e amici del giovane si sono stretti virtualmente alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio sui social: «».Tra i tanti post, anche le parole affettuose del cugino Ciro: «, sei stato sempre umile sempre positivo tutto per tuo figlio e tua moglie un ragazzo esemplare ma il Signore ha voluto che nella nostra giovane età ci separassimo, fratello so che sei nelle braccia del Signore hai raggiunto la meta prima di me farò il possibile per stare vicino alla tua famiglia e raggiungere la santità perché❤️RIP 😭🙏».