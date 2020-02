Coronavirus , la chiesa si adegua: messe in streaming per i fedeli

. Da questa sera i frati francescani conventuali del Santo a Padova celebrerano la santa messa delle ore 19 alla Tomba del Santo a Basilica chiusa e in diretta streaming web su Santantonio.org. La decisione è stata presa dai religiosi per continuare a dare conforto ai molti devoti e padovani che, a seguito dell'Ordinanza di Ministero della Salute e Regione del Veneto, non potranno fino a domenica partecipare alle celebrazioni eucaristiche.I celebranti invocheranno particolarmente la protezione di sant'Antonio sulle persone colpite dalla malattia e dalla sofferenza, sul personale sanitario, sugli amministratori e sulle forze dell'ordine impegnate nel contenere il diffondersi del coronavirus. L'Ordinanza contingibile e urgente numero 1 del Ministero della Salute in intesa con il Presidente della Regione Veneto emessa domenica 23 febbraio ha infatti sospeso per motivi sanitari, fino alle ore 24 di domenica 1 marzo, le funzioni religiose di ogni tipo (sante messe festive e feriali, comprese quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramento della riconciliazione, benedizioni, via crucis, adorazione eucaristica). Lo streaming è visibile collegandosi al link: www.santantonio.org/it/webcam-arca-del-santo