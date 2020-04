Coronavirus, 760 morti e 1.431 guariti. Trend in calo: meno contagi di ieri con cinquemila tamponi in più MAPPA

di Simone Pierini

«​Le donazioni sul conto corrente della Protezione civile sono arrivare a 101 milioni e 246 mila euro, una cifra importante, grazie alla generosità di grandi e piccoli donatori. Rispetto a ieri abbiamo speso altri 1,8 milioni, per un totale di 9,9 milioni, per acquistare ventilatori e dispositivi di protezione individuale (Dpi)». Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.​

(oggi +4,2% contro il +4,5% di 24 ore prima) che sembra essersi assestata sul "pianoro" in attesa della discesa. Si riduce l'aumento dei ricoveri dei malati con sintomi negli ospedali: l'aumento rispetto a ieri è di 137 mentre in precedenza era stato di 211. Il numero complessivo è di 28.540.Sonoregistrate nelle ultime ventiquattro ore per conseguenze derivate dal Ieri il dato era di 727 . È quanto ha diramato il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa nel consueto bollettino delle 18 di oggi giovedì 2 aprile.in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora), di cui, 1.431 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di, ieri era di 80.572, un aumento di 2.477 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono, 39809 nell'ultimo giorno (Ieri erano 34.455). Sono 4053 i posti letto occupati nelle terapie intensive, 18 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.351 sono in Lombardia. Degli 83.049 malati complessivi, 28.540 sono poi ricoverati con sintomi e 50.456 sono quelli in isolamento domiciliare. «Il 61% del totale dei contagiati è in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, numero cresciuto anche percentualmente, e si riduce il numero degli ospedalizzati», ha dichiarato Borrelli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 25.876 iin Lombardia (111 in più rispetto a ieri), 11.859 in Emilia-Romagna (+370), 8.578 in Veneto (+354), 8.799 in Piemonte (+329), 3.555 nelle Marche (+99), 4.789 in Toscana (+357), 2.660 in Liguria (+15), 2.879 nel Lazio (+121), 2.140 in Campania (+164), 1.294 in Friuli Venezia Giulia (+88), 1.587 in Trentino (+104), 1.160 in provincia di Bolzano (+48), 1.864 in Puglia (+108), 1.606 in Sicilia (+62), 1.251 in Abruzzo (+40), 885 in Umbria (+21), 556 in Valle d'Aosta (+16), 718 in Sardegna (+43), 627 in Calabria (+17), 133 in Molise (+2), 233 in Basilicata (+8).Quanto alle, se ne registrano 7.960 in Lombardia (+367), 1.811 in Emilia-Romagna (+79), 532 in Veneto (+33), 983 in Piemonte (+97), 503 nelle Marche (+26), 268 in Toscana (+15), 488 in Liguria (+28), 167 in Campania (+19), 185 nel Lazio (+16), 129 in Friuli Venezia Giulia (+7), 144 in Puglia (+15), 129 in provincia di Bolzano (+13), 93 in Sicilia (+5), 133 in Abruzzo (+10), 38 in Umbria (+1), 63 in Valle d'Aosta (+4), 187 in Trentino (+14), 41 in Calabria (+3), 40 in Sardegna (+6), 11 in Molise (+1), 10 in Basilicata (+1). I tamponi complessivi sono 581.232, dei quali oltre 308mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.