Coronavirus, Borrelli: «Il Sud è ancora a rischio, non sappiamo quando ne usciremo. Dopo emergenza? Coltivare la tenerezza»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 11:12

«La situazione nei territori del Nord resta la più drammatica, ma. Nessuno può e deve pensare di poter abbassare la guardia: il virus ha dimostrato di poter attraversare oceani e continenti». Così il capo della Protezione civile,, in un'intervista rilasciata a Fiorenza Sarsazini per il Corriere della Sera in cui sottolinea: «. Una cosa però è certa: senza le misure messe in campo dal governo, le nostre strutture ospedaliere avrebbero sofferto molto di più e oggi conteremmo un numero di morti decisamente superiore».Quanto al raggiungimento del, «c'è una frenata dei positivi che necessitano di cure ospedaliere e questo è un dato confortante. Vuol dire che nei prossimi giorni avremo un piccolo margine per consentirci di affrontare un'eventuale recrudescenza della curva», spiega Borrelli.Parlando delle, «l'ordinanza per i Comuni è importantissima ma non possiamo fermarci a questo. La situazione che stiamo vivendo con isolamento forzato, distanza sociale, confronto quotidiano con paura e solitudine, richiede un'attenzione particolare al sostegno psicosociale della popolazione», evidenzia Borrelli.A emergenza finita, «temo che ripercorrere quel metro che oggi ci separa sarà molto difficile: con le necessarie pratiche di prevenzione ne abbiamo interiorizzato anche paure ed ansie, dovremmo essere abili a riavvicinarci all'altro gradualmente, senza perderne la fiducia, coltivando la tenerezza», afferma Borrelli.«Mi auguro che possa riemergere un sentimento di comunità e che il bene comune torni ad avere la giusta quota di attenzione e di cura. Sarà la condizione indispensabile per dare un futuro di speranza alla nostra gente e soprattutto alle generazioni future».