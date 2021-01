di Simone Pierini

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 5 gennaio: conosceremo i dati nazionali alle 17. Nel frattempo sono emersi i primi dati regionali. Numeri ancora molto pesanti in Veneto. Il report odierno della Regione riferisce di 3.151 contagi e 175 morti nelle ultime 24 ore. Sono invece 1081 i contagi registrati in Puglia con altri 14 decessi e 337 positivi con 18 vittime in Toscana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Gennaio 2021, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA