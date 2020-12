Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 12 dicembre: 19.903 nuovi positivi, 649 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 12 dicembre: i dati di oggi del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 19.903 con 196.439 tamponi (ieri erano stati 18.727 con 190.416 tamponi). 649 i morti (ieri erano stati 761). Con 24.728 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi calano a 684.848 (5.475 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei morti sale a 64.036. Il numero totale dei casi è di 1.825.775 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Dei 649 morti di oggi 110 vengono 110 dal Veneto, 85 dalla Lombardia,, 82 dall’Emilia Romagna, 59 dal Piemonte, 47 dalla Campania, 43 dalla Puglia e 41 dal Lazio.



La Regione più colpita oggi è il Veneto con 5098 casi, seguito da Lombardia (2.736), Emilia Romagna (1807), Puglia (1478), Piemonte (1.443), Campania (1414) e Lazio (1194).

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 17:21

