Coronavirus in Veneto, record di contagi nelle ultime 24 ore: 5.098 nuovi infetti. E le vittime non si fermano: sono 110 Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 12 dicembre 2020. Un altissimo numero di nuovi contagi è stato registrato nelle ultime 24 ore nella nostra regione: sono 5.098 nuovi infetti e 110 morti. Lo annuncia il Presidente del Veneto Luca Zaia in diretta oggi.

Ieri sera è stato diffuso il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss): da fine novembre al 6 dicembre scorso «si continua ad osservare una riduzione generale del rischio di trasmissione di Sars-Cov-2, con la maggior parte delle regioni a rischio moderato e 2 a rischio basso». A Rischio Alto ci sono 5 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e la provincia di Trento. E i dati del bollettino odierno non sono confortanti, lo stesso Zaia ha sottolineato: «Su 100 persone testate 8 persone sono positive», il virus c'è, ha ribadito, facendo appello al rispetto delle regole. Ma una buona notizia si intravede all'orizzonte: l'arrivo del vaccino contro il Covid. Il governatore ha annunciato che dall'Epifania sarà possibile iniziare la campagna vaccinale, proprio oggi alle 15 Zaia incontrerà in videoconferenza i rappresentanti del Governo per discutere del piano di somministrazione, e l'idea del presidente del Veneto è quella di mettere in atto una campagna intensa, fin da subito, «anche se fossimo costretti a fare vaccini 24 ore su 24», ha sentenziato, sottolineando di non scherzare.

