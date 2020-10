Coronavirus, in Italia 128 morti e oltre 21mila casi positivi con meno tamponi: boom in Lombardia, Campania e Piemonte. Aumentano i malati gravi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 25 ottobre del Ministero della Salute: oggi sono 21.273 nuovi casi con 161.880 tamponi (ieri 19.644 con 177.669 tamponi). 128 i decessi (ieri erano stati 151). Con 2.086 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 222.241 (19.059 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 17.180 unità). Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 37.339, mentre il numero totale dei casi è di 525.782.



Sono 5.762 i contagi registrati in Lombardia, 2.590 in Campania, 2.287 in Piemonte, 1.863 in Toscana, 1541 nel Lazio e 1.468 in Veneto. Nessuna regione a contagio zero. Quanto ai decessi sono altri 25 in Lombardia, 14 in Toscana, 12 in Veneto, 11 in Piemonte e in Sicilia, 10 nel Lazio, 7 in Puglia e Sardegna, 5 in Liguria, 4 in Emilia Romagna, 3 in Umbria, 2 nelle Marche e Friuli Venezia Giulia, 1 in Calabria, Molise e Valle d'Aosta.



Sale di altre 80 unità il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (ora salito a 1208) e di altre 719 in altri reparti con il totale che ha superato quota dodicimila. Sono invece 209.027 le persone in isolamento domiciliare con sintomi meno gravi o asintomatici.







IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 525.782 (21.273 in più rispetto a ieri), di cui 37.339 morti e 266.203 dimessi e guariti, 2.086 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 222.241, un aumento di 19.059 unità.

Sono 1.208 i malati in terapia intensiva (+80) di cui 231 in Lombardia (+18), 146 nel Lazio (+5) e 113 in Campania (+5). I ricoverati con sintomi sono 12.006, 719 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 209.027 (18.230 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 14.654.002, di cui 161.880 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 177.669). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 8.890.656. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA