Coronavirus in Lombardia, 5.762 positivi e 25 decessi nelle ultime 24 ore. A Milano città 1.217 nuovi casi

Coronavirus in Lombardia. Sono 5.762 i nuovi casi positivi al Covid-19 (ieri +4.956) con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3 per cento. Lo comunica Regione Lombardia nel consueto bollettino sull'andamento della pandemia. I ricoveri in terapia intensiva crescono salendo a 231 (+18) così come quelli non in terapia intensiva che arrivano a 2.326 (+173). I nuovi decessi sono 25 e portano il dato totale complessivo a 17.235. Il fronte dell'emergenza resta sempre Milano, che oggi conta 2.589 casi nell'area metropolitana di cui 1.217 in città.

In provincia di Milano sono 2.589, di cui 1.217 a Milano città i nuovi contagiati al Covid-19. Lo comunica in una nota Regione Lombardia. L'area del capoluogo lombardo è seguita da quella di Varese con 907 nuovi contagi, quella di Monza e Brianza +588 e quella di Como +398. Seguono le altre province: Bergamo +182, Brescia +246, Cremona +80, Lecco +96, Lodi +98, Mantova +44, Pavia +254 e Sondrio +11.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 18:20

