Covid Campania, nuovo record di contagi: 2.590 su 16.906 tamponi, nessuna vittima

Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi della Regione Campania: 2.590 positivi (di cui 2.445 asintomatici e 145 sintomatici) su 16.906 tamponi, per un totale di 38.613 positivi su 860.203 tamponi; nessuna vittima (il totale resta a 571); 173 pazienti guariti (9.322 in totale).



​Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva attivati: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 113

Posti letto di degenza attivati: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.151



Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA