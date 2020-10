Coronavirus, nel Lazio 1541 nuovi casi (632 a Roma) e 10 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, nel Lazio 1541 nuovi casi (su quasi 22mila tamponi) e dieci decessi nelle ultime 24 ore (otto tra Roma e provincia, uno a Latina e uno a Viterbo). Sono questi i dati di oggi, domenica 25 ottobre 2020, diffusi dall'Assessorato alla Salute della Regione. Il rapporto positivi/tamponi si mantiene al 7%, un dato pari alla metà della media nazionale.



Leggi anche > Covid, Locatelli: «Non siamo ai numeri di marzo, evitiamo il panico»





Per rinforzare le capacità delle strutture sanitarie, nei prossimi giorni, verranno attivati 400 nuovi posti letto e ampliate le strutture alberghiere protette, con 150 posti in più per i positivi che non riescono a rispettare l'isolamento domiciliare.

Questa la situazione delle singole Asl:

Nella Asl Roma 1 sono 158 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centoquarantanove casi a domicilio e nove sono ricoveri. Si registrano sei decessi di 81, 82, 84, 87, 89 e 96 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 410 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sessantadue casi con link familiare o contatto di un caso già noto e centocinquantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono 64 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentatre casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 86 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentasette casi con link familiare o contatto di un caso già noto, quattordici i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 sono 142 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare, contatto di un caso già noto e isolati a domicilio.

Nella Asl Roma 6 sono 100 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto e casi isolati a domicilio. Si registra un decesso di 70 anni con patologie.

Nella Asl di Latina sono centoquarantanove i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 84 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano duecentoquarantanove nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Sedici sono i casi ricoverati.

Nella Asl di Viterbo si registrano centoquarantacinque nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano trentotto nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto.



Gli attuali positivi, nel Lazio, sono 22.815, di cui 21.193 in isolamento, 1476 ricoverati e 146 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 1.294.172 tamponi, con 34.238 contagi accertati, 10.323 guariti e 1100 deceduti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA