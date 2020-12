Coronavirus, oltre 70mila vittime in Italia. Il bollettino di mercoledì 23 dicembre: 553 morti e 14.522 casi in più

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 23 dicembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.522 con 175.364 tamponi (ieri erano stati 13.318 con 166.205 tamponi). 553 i morti (ieri erano stati 628). Con 20.496 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 598.816, 7.139 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 7.627 unità.

Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese sale a 70.395.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 17:13

