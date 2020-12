Covid, una nuova variante scoperta in Gran Bretagna: cosa succede ora

Una seconda variante del coronavirus è stata individuata nel Regno Unito dopo essere stata scoperta in Sudafrica. Lo scrive il quotidiano The Independent nella sua edizione online. Il ministro della Salute "Matt Hanccok ha annunciato che i casi individuati saranno monitorati con attenzione", si legge nell'articolo. Chi è arrivato nel Regno Unito da Sudafrica, prosegue The Independent, dovrà osservare l'isolamento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA