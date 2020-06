Coronavirus, alla Bartolini trovati altri 27 positivi: in Emilia Romagna 46 nuovi casi e tre morti nelle ultime 24 ore

coronavirus

Coronavirus, 30 morti e 259 casi positivi in più: 156 in Lombardia, 46 in Emilia Romagna. Risalgono le terapie intensive:

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 18:18

Si allarga scoperto allaSono stati trovati altri 27 casi positivi, che si aggiungono ai 64 censiti fino a ieri. Il focolaio è scoppiato al magazzino logistico della Bartolini a Bologna. Lo comunica lache, nelle ultime 24 ore, rileva, nel complesso 46 nuovi casi, 39 dei quali asintomatici. La maggioranza dei casi (37 su 46) sono in provincia di Bologna. Secondo i dati, aggiornati alle 12, si registrano tre decessi: uno a Bologna, uno a Ferrara e uno a Modena, che portano il totale a 4.252.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 239.961 (259 in più rispetto a ieri), di cui 34.708 morti e 187.615 guariti o dimessi, 890 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 17.638 persone, ieri era di 18.303, una diminuzione di 665 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 5.215.922, 52.768 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 3.169.116.