Coronavirus, 180 italiani bloccati a Tenerife rientrano a Napoli grazie a un volo speciale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 20:00

Fine dell'incubo per 180, ritrovatisi improvvisamentedopo la decisione della Spagna di chiudere i voli da e per l'Italia. Grazie ad un volo speciale di, 180 dei 300 nostri connazionali rimasti 'prigionieri' alle Canarie sono riusciti a Come riporta Il Faro Online , grazie anche all'attivazione del Consolato italiano in, i primi turisti rimasti bloccatiasono riusciti a tornare su un volo partito da Santa Cruz e giunto a Napoli. Alcuni di loro sono poi tornati nelle loro rispettive città in treno o con noleggi auto con conducente. Tra di loro c'è anche Massimo Tamilia, noto medico di Ostia, con la sua famiglia, che ha dichiarato: «Se non fosse stato per la pressione dei media, forse la situazione non sarebbe stata ancora risolta. Anche nelle Canarie la situazione è precipitata dopo la chiusura del governo spagnolo».I 180 italiani rientrati oggi, ora, dovranno autodenunciarsi alla Asl di appartenenza e affrontare un periodo di autoisolamento e sorveglianza domiciliare. Gli altri 120 connazionali rimasti bloccati alle Canarie, invece, torneranno in Italia a bordo di un volo Alitalia nelle prossime ore.