Coniugi morti carbonizzati per un incendio in casa: svolta nelle indagini, uomo fermato per duplice omicidio Secondo le accuse, avrebbe ucciso Umberto Della Nave, 83 anni, e Dina Del Lungo, 81 anni







di Redazione web Svolta nel caso dell'incendio di Osteria Nuova, nel quale due anziani sono morti e sono stati estratti carbonizzati in seguito a un incendio in casa. Un uomo è stato fermato con l'accusa di duplice omicidio. Secondo le accuse, avrebbe ucciso Umberto Della Nave, 83 anni, e Dina Del Lungo, 81 anni. Poi, avrebbe dato fuoco alla casa per depistare le indagini. Uomo fermato per l'incendio di Osteria Nuova I carabinieri lunedì 11 dicembre hanno sottoposto un uomo a fermo d'iniziato di delitto. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, l'indagato avrebbe picchiato a morte l'anziano e poi avrebbe strangolato la moglie. Ancora da chiarire l'eventuale movente. Il sospettato del duplice assassinio sarebbe un uomo della zona. Quando i vigili del fuoco sono entrati all'interno della casa dei coniugi la sera del 5 dicembre era completamente invasa dal fumo e con le fiamme ancora alte. Marito e moglie erano già morti quando sono stati estratti i corpi. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, si erano recati anche i carabinieri con il reparto specializzato nelle investigazioni scientifiche e il magistrato di turno. Gli anzani coniugi avevano perso un figlio di 46 anni nel 2022. Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 13:59

