Condannato (due volte) per violenza sessuale, 49enne fugge dai domiciliari. Le vittime: «Abbiamo paura»

Condannato due volte per violenza sessuale e maltrattamenti ad una pena di 10 anni e 4 mesi, confermati in appello, è fuggito dagli arresti domiciliari una settimana fa, rompendo il braccialetto elettronico. Ora a vivere nell'incubo di ritrovarselo davanti sono le due donne che lo avevano denunciato e mandato con davanti al Tribunale di Pesaro.

Cosa era successo

Federico Marcelli, 49 anni, pesarese, ex barista, era ai domiciliari presso l'abitazione della madre, in attesa della sentenza della Cassazione. La notizia è riportata sulle pagine di Pesaro del Resto del Carlino. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, le vittime hanno dichiarato di aver paura per la propria incolumità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 16:33

