MESTRE - Andare a un colloquio e ritrovarsi vper più di mezz'ora e il timore di essere preda di qualche criminale. È successo a Mestre. Qualche giorno fa. A due ragazze sui 25 anni che si sono conosciute per essere statecon sede ine.LEGGI ANCHE«Cercavano due posizioni di, una di back office, l'altra per inserimento dati. Col senno di poi non riesco a capire come a abbiano avuto i nostri numeri di cellulari. Ma lì per non ci ho pensato. Cerco un impiego e quindi mi sono presentata al pari della mia coetanea». Ha accettato di raccontare la vicenda ma chiede l'anonimato una delle protagoniste: «Hanno i nostri dati, i nostri recapiti, sinceramente non sono tranquilla. Certo che ci siamo rivolte ai carabinieri. Abbiano fatto una segnalazione dettagliata, come ci è stato consigliato, ma i nomi con cui si sono presentati sono risultati inesistenti e il telefono con cui ci hanno chiamate è risultato disattivato. L'ufficio? Sbaraccato nel giro di poche ore».LA CRONACALe due ragazze, una volta esaminate da quello che dice essere il responsabile della società, un tizio sui 35 anni, vengono selezionate e invitate a tornare il giorno dopo indossando un abbigliamento consono al ruolo che dovranno ricoprire nell'ufficio dell'azienda dove verranno assunte. Dovranno sostenere una prova pratica dalle 9.30 alle 18.30 con pausa pranzo. Puntuali all'appuntamento vengono ricevute da due sconosciuti che si qualificano quali dipendenti dell'agenzia: fra i venti e i trent'anni, anche loro come il capo, con l'accento veneziano. «» propongono. E qui iniziano le stranezze. Le due aspiranti segretarieper andare in un bar poco lontano. Ma invece di percorrere qualche centinaio di metri ecco cheIL VIAGGIOLe due ragazze si guardano ma non hanno il coraggio di chiedere spiegazioni: temono infatti che se fanno domande magari rimangono bloccate nella macchina e chissà cosa potrebbe succedere. Quindi cercano di sdrammatizzare. Intanto una delle due, non vista invia con lo smartphone la posizione al fidanzato con un messaggio di aiuto.Ed ecco la sorpresa: gli viene comunicato chePer delle società di energia, alludono. Le due giovani sempre più diffidenti chiariscono che non sono interessate alla nuova offerta e allora vengono derise con frasi come: «Se volete possiamo fare delle rapine. Magari in banca» e i due mostrano delle maschere di lattice.LA PAURA«Confesso che a quel punto ho avuto davvero paura - continua la 25enne - ma non mi sono mai sentita minacciata dal punto di vista sessuale. Loro comunque hanno capito che avevamo avvisato qualcuno e cosìInvece è arrivato il fidanzato della collega e siamo rientrate a Mestre, decidendo di andare dai carabinieri e raccontare tutto». Un faccenda davvero singolare e inquietante. «Ancora oggi mi sto arrovellando su come siano entrati in possesso del mio numero di telefonino, di come abbiamo saputo che sono in attesa di occupazione. Quali fossero le loro reali intenzioni? Proprio non lo so e non lo so nemmeno immaginare. Per me tutta questa storia è una grande lezione di vita che visto come si è conclusa per fortuna mi fortifica e mi rende ancor più accorta. Certo, lo so, poteva andare in maniera diversa, peggiore. Ne sono ben conscia».