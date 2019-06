Addio Cocoricò: fallita la discoteca di Riccione simbolo della movida. Lutto sui social: «Fine di un'era»

Cocoricò, la celebre discoteca di Riccione simbolo della movida romagnola: il gruppo a cui fa capo la discoteca è stato infatti dichiarato fallito dal Tribunale di Rimini lo scorso 4 giugno. I giudici hanno respinto la richiesta di concordato preventivo fallimentare e ha nominato un curatore: un iter fatto partire dall'Agenzia delle Entrate, per via di un mancato versamento delle imposte.



Il prossimo 25 ottobre si svolgerà l'esame dello stato passivo del locale dove si capirà quanti sono coloro che vantano crediti verso il Cocoricò. La discoteca, già finita sotto i riflettori nel 2015 per la morte di un 16enne per overdose, era stata sanzionata con una sospensione della licenza dal Comune di Riccione nel 2018 per non aver pagato la Tari, e dall'Erario, per non aver pagato le tasse.







Povero #cocoricò.

Quanti ricordi sin da quando era #Clubdei99 e poi #LexClub

La miglior gioventù a Riccione. 👋🏻 — 🄻🄴🄲🄲🄷🄶🄰🄸🄽🄰 🚹 ⚣ (@LecchGaina) June 13, 2019

La prima volta che ho messo piede al Cocoricò era il 1996...

Non era il mio locale preferito, ma era comunque un istituzione!

La club culture in Italia ahimè ormai sta man mano sparendo 😭

Addio piramide, a mai più rivederci!!! #Cocoricò — Angelo Parmentola (@Ciociollo) June 13, 2019

Cosa abbiamo perso? Abbiamo perso un’utopia diabolica ed affascinante: portare ai grandi numeri e alle grandi masse le esperienze estreme di nicchia, quelle più avanguardistiche, estreme, maledette, ricercate. #Cocorico https://t.co/TWo4jSYooq — Stefania Carboni (@Fioskyna) June 13, 2019

Chiude il #Cocoricò, tra gli ultimi dinosauri sopravvissuti della sua era, e benché non ci abbia mai messo piede mi dispiace. Non sono mai stato un fanatico di discoteche (anche se occasionalmente ci andavo volentieri) ma sapere che si stanno estinguendo mi fa sentire vecchio. — Daniele Gabrieli (@danielegabrieli) June 13, 2019

È fallito il #Cocoricò... ma chi ce crede???

Tirate fori li soldi, do l’avete nascosti a sto giro zozzoni!!! pic.twitter.com/NVnpn4a40q — KᗩᑎᑎIᗷᗩᒪᑎEᖇO® (@kannibalkann) June 13, 2019

Una buona notizia: il #Cocoricò di Riccione, conosciuto come il mitico Cocco, la discoteca impunita dove si moriva di droga e facevano finta di niente, è fallita. Adesso chi ci lavorava dovrà trovarsi un lavoro. Vero — Massimo Del Papa (@MaxDelPapa) June 13, 2019

In tanti sui social hanno espresso il loro dispiacere per quanto avvenuto: non è ancora chiaro se la discoteca tornerà ad aprire i battenti con un'altra proprietà a breve. Ma per la movida romagnola si chiude un'era: «Povero Cocoricò. Quanti ricordi sin da quando era Club dei 99 e poi Lex Club. La miglior gioventù a Riccione», scrive un utente. «Abbiamo perso un’utopia diabolica ed affascinante: portare ai grandi numeri e alle grandi masse le esperienze estreme di nicchia, quelle più avanguardistiche, estreme, maledette, ricercate», scrive Stefania.«Stefanel in amministrazione straordinaria, Cocoricò fallito, gli anni 80-90 sono alla debacle», aggiunge un’altra utente. «Cocoricò fine di un’era, non era solo una discoteca qualsiasi ma era il simbolo della movida italiana all’estero, uno dei pochi club ad avere artisti internazionali sempre», scrive ancora Giulia.Ma non manca l’ironia, anche pungente: «Al Cocoricò si sono calati anche il fatturato», scrive un utente. Massimo è ancora più caustico: «Una buona notizia: il Cocoricò di Riccione, conosciuto come il mitico Cocco, la discoteca impunita dove si moriva di droga e facevano finta di niente, è fallita. Adesso chi ci lavorava dovrà trovarsi un lavoro. Vero». Comunque la si pensi, quest'estate la movida di Riccione avrà un luogo cult in meno.